Сакции против РоSSии: бизнес Абрамовича в Британии продадут за 1 фунт стерлингов
Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями, информирует
Британский оператор связи Truphone, принадлежащий роSSийскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене – 1 фунт стерлингов. Об этом сообщает
Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что роSSийскому олигарху принадлежит 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.
По информации собеседников издания, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пирос Куссиос, ранее уже имевший отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется десять процентов.
Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов (12,5 млн долларов), а также погасят долги компании. Отмечается, что, по условиям сделки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они первоначально инвестировали в Truphone.
По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.
Напомним, Абрамович, известный стремлением к показному богатству, все больше подвергается санкциям, введенным против РФ.
После начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Британия ввела санкции против семи роSSийских олигархов: в список попали Дерипаска и Абрамович.
В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы на общую сумму 7,3 млрд долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.
Эра Абрамовича завершилась и в футбольном клубе "Челси", который продан другому владельцу. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам. Абрамович владел клубом со 2 июля 2003 года.
Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.
Санкции против олигарха-переговорщика Абрамовича ввела также Австралия.
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн. евро. Кроме того, Португалия проверяет
Пока что Абрамович удачно избежал санкционных последствий только в США, поскольку Владимир Зеленский просил Байдена не облагать санкциями Абрамовича из-за его роли в переговорах.
Кроме того, роSSийскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.