Сакции против РоSSии: бизнес Абрамовича в Британии продадут за 1 фунт стерлингов

Британский оператор связи Truphone, принадлежащий роSSийскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене – 1 фунт стерлингов. Об этом сообщает Financial Times .

Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что роSSийскому олигарху принадлежит 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

По информации собеседников издания, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пирос Куссиос, ранее уже имевший отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется десять процентов.

Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов (12,5 млн долларов), а также погасят долги компании. Отмечается, что, по условиям сделки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они первоначально инвестировали в Truphone.

По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.

Напомним, Абрамович, известный стремлением к показному богатству, все больше подвергается санкциям, введенным против РФ .

После начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Британия ввела санкции против семи роSSийских олигархов: в список попали Дерипаска и Абрамович.

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы на общую сумму 7,3 млрд долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.

Эра Абрамовича завершилась и в футбольном клубе "Челси", который продан другому владельцу. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам. Абрамович владел клубом со 2 июля 2003 года.

Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

Санкции против олигарха-переговорщика Абрамовича ввела также Австралия.

В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн. евро. Кроме того, Португалия проверяет законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу.

Пока что Абрамович удачно избежал санкционных последствий только в США , поскольку Владимир Зеленский просил Байдена не облагать санкциями Абрамовича из-за его роли в переговорах.