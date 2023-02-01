Абрамович передасть Україні 2,3 мільярди фунтів, отриманих з продажу ФК "Челсі"

Російський олігарх Роман Абрамович передасть 2,3 мільярди фунтів стерлінгів із продажу футбольного клубу "Челсі" до фонду, що створений для України. Однак спочатку відповідне рішення має схвалити Євросоюз. Про це пише The Telegraph .

Видання зазначає, що сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів.

Урядові інсайдери видання повідомляють, що новий фонд перебуває на межі отримання схвалення комісії з питань благодійності. Однак вона також мають отримати остаточне "зелене світло" з Європи, адже там Абрамович теж перебуває під санкціями.