Зарплаты украинцев с начала войны упали на 10-50%

Зарплаты в Украине во время войны упали на 10-50%, в зависимости от сферы. В частности, во время войны больше всего пострадали сектор энергетики, услуг, транспорта и торговли.

Стало известно, на сколько упали зарплаты украинцев с начала войны

Больше всего в военное время страдает частный сектор экономики. Падение зарплат тут составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего упал доход граждан в добывающей промышленности и строительстве.

По данным Нацбанка, в Украине постепенно растет доля тех предприятий, которые уменьшили оплату труда своим сотрудникам, так как они не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне.

Не изменилась, но и даже выросла зарплата у работников сельхозпредприятий. Также в мае, по сравнению с апрелем, выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов.

Стало известно, на сколько упали зарплаты украинцев с начала войны

Многих работников бюджетного сектора отправили в простой с выплатой 2/3 зарплаты. Кого-то заставили взять отпуск за свой счет. По возможности, украинцев не сокращают с рабочих мест, однако, уровень безработицы за 3 месяца войны все равно существенно вырос.

Больше всего открытых вакансий сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве. Конкуренция за место с каждым днем растет, так как многие украинцы возвращаются из Европы, где постепенно перестают выплачивать социальные пособия, и им нужно заново работать в Украине. Люди соглашаются на зарплаты ниже, чем у них были до войны, так как сидеть без работы и дальше не могут себе позволить.

Ранее сообщалось, когда зарплаты в Украине вернутся к довоенному уровню.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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