Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУ

В 2020 году транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему составлял 5,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем в 2019 году.

Об этом информирует пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"В 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзитовал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом)", - говорится в сообщении.

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

"Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - сообщает оператор ГТСУ .

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказов через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

"В западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. М газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м

В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3,0 млрд куб. м - в Молдову.

Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах.

Всего за 2020 год импорт из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+ 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 4,2 млрд куб. м (+ 14%), из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+ 3%). В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%.

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме «таможенный склад» было направлено 10,1 млрд куб. м импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд куб. м) поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад" и 40% (4,0 млрд куб. м) в режиме "граница - таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа с таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС (0,3 млрд куб. м).