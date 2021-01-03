Добыча нефти в РоSSии достигла минимума за 9 лет

В 2019 году она побила рекорд с момента распада СССР.

Объем добычи сырой нефти и конденсата в РоSSии в 2020 году сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512, 680 млн тонн, сообщает РБК.

Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму - в 2010 году он составил 512, 3 млн тонн. Объем добычи газа за прошлый год снизился на 6,2%. Статистику приводит информагентство ТАСС со ссылкой на данные роSSийского министерства энергетики.

Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год).

Все крупнейшие компании сократили объем добычи нефти и конденсата по сравнению с прошлым годом и год к году (декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). Исключение составляет лишь НОВАТЭК (11,8 млн т, 2,3% от общего объема добычи нефти в РоSSии) - объем добычи в этой компании в декабре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в годовом выражении добыча также сократилась (на 0,5%).

До 2020 года нефтедобыча в РоSSии росла 11 лет подряд. В 2019-м РоSSия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период - 568 млн т нефти и конденсата. Однако с началом пандемии коронавируса спрос на нефть резко упал из-за сокращения объема промышленного производства и перевозок.

В марте участники сделки ОПЕК +, действовавшей с 2017 года, не смогли договориться об условиях ее продолжения по ограничению добычи нефти. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, РоSSия выступала за сохранение действующих условий (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки до уровня октября 2018 года). После развала соглашения цена на нефть упала почти вдвое.

Заключить новый договор странам-участницам ОПЕК+ удалось только в апреле. Они договорились снизить добычу суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. В июле условия были смягчены: с 1 августа объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн барр. в сутки.