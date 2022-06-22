Курс японской иены упал до минимума за 24 года

Японская иена упала до самого низкого уровня с октября 1998 года. На торгах во вторник, 21 июня, курс доллара на международном рынке Forex поднимался на максимуме на 0,9% — до 136,34 иены за доллар. К 16:26 курс рос на 0,84%, до 136,2 иены за доллар. Доллар поднялся выше 136 иен впервые с 5 октября 1998 года. Об этом пишет РБК.

Курс японской иены упал до минимума за 24 года
Фото: rbc.ua

Падение иены

С начала текущего года валюта Японии обесценилась примерно на 18%, а за последние 12 месяцев — примерно на 22,6%. Драйвером этой тенденции стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями ужесточения политики других центральных банков мира, в том числе ФРС США.

Банк Японии в пятницу, 17 июня, по итогам заседания развеял любые ожидания относительно изменений в денежно-кредитной политике и сообщил о планах сохранения своей приверженности сверхлегким монетарным условиям, пишет Reuters.

По итогам заседания японского регулятора краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в Банке Японии осталась на уровне минус 0,1% годовых, а целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии — около нуля.

Кроме того, регулятор подтвердил, что планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций. При этом Банк Японии сообщил, что готов к дальнейшему смягчению политики в случае необходимости.

В Японии ставка остается отрицательной с 2016 года, в то время как другие центробанки ужесточают свою политику. Регулятор Японии проводит предельно мягкую политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования экономики.

Предыстория

Валюта Японии начала стремительно дешеветь более трех месяцев назад: в марте курс иены упал более чем на 5%, а в апреле — более чем на 6%, в мае — на 1%. В этом месяце она ослабилась еще на 6,7%.





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