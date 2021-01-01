Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвое

Экспорт за 2020-й год составил 49,32 млрд долларов, на 1,70% меньше, чем за 2019 год.

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвое
Фото: Макс Требухов

Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам прошлого 2020 года - с $10,22 млрд до $4,9 млрд.

Об этом сообщил в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В долларах экспорт за целый год составил 49,32 млрд долларов, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель совсем неплох. Особо же позитивным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. С 10,22 млрд. долл. минуса 2019-го осталось 4,9 млрд", - написал Качка.

По его словам, особо отмечается динамика декабря.

"Стоит обратить внимание на динамику декабря. 4,88 млрд. долл. экспорта. Опять рост по сравнению с предыдущим месяцем на 150 млн долларов. На 760 миллионов больше, чем в декабре прошлого года. Секрет декабрьских цифр довольно прост - по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт по 72-й группе в декабре составил 715 млн. долл. (в ноябре это было 572 млн и в декабре 2019 - 522 млн)", - отметил Качка.

Он также добавил, что экспорт руды из Украины в 2020 году составил $4,42 млрд, что на 23% больше, чем в 2019 году, при этом показатели черной металлургии ($7,7 млрд) и изделий из нее ($0,88 млрд) стали меньше на 12% и 15% соответственно, чем в 2019 году. Кроме того, из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых оказался в 2020 году меньше, чем в 2019 году.

Напомним, по итогам 2020 года падение ВВП в Украине не будет превышать 4,8%. В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.

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