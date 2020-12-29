Завод Huta Czestochowa отдали в аренду Liberty Steel

Проблемный польский металлургический завод Huta Czestochowa, специализирующийся на производстве толстолистовой стали, получил нового арендатора. Им стала компания Corween Investments, входящая в британскую группу Liberty Steel.



Предприятие мощностью до 700 тыс. т стали и 800 тыс. т толстолистового проката в год, ранее принадлежавшее украинской группе "Индустриальный союз Донбасса"(ИСД), обанкротилось в 2017 г. Правительство Польши пытается найти для него нового собственника, а это этого завод сдается в аренду.



Ранее арендатором Huta Czestochowa и основным претендентом на его покупку выступала компания с китайскими инвестициями Sunningwell. Но та не выполнила свои финансовые обязательства, и арендный договор был расторгнут. В ноябре 2020 г. завод Huta Czestochowa остановился из-за нехватки сырья и средств на его приобретение.



Новый договор с подразделением британской компании, которая ранее проявляла интерес к Huta Czestochowa, действует до конца июля 2021 г. К тому времени польское правительство надеется заключить соглашение о продаже предприятия.



Очередной тендер по Huta Czestochowa намечен на конец января. Стартовая цена составит на нем 190 млн злотых (42,2 млн евро). Liberty Steel, которая обещает снова запустить производство, считается его фаворитом.



