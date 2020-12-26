Полиция задержала в Житомирской области микроавтобус с 27 мешками янтаря

Правоохранители изъяли 700 кг янтаря.

В Житомирской области полицейские задержали автомобиль с 700 кг янтаря.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Так, в Новоград-Волынском районе патрульные Ровенской области догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan. Его водитель проигнорировал требования полицейских из соседней области.

При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец.

51-летний водитель предложил патрульным 1000 евро за беспрепятственное продолжение своего движения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовное правонарушение. Так, обнаруженные камни были изъяты, назначено их экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. В то же время полицейские задокументировали обстоятельства предложения неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

Поэтому мужчине грозит уголовная ответственность за указанные деяния. Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза.

Напомним, житель Ровно пытался вывезти из Украины более 5 кг уникального янтаря-сырца.

В конце сентября CБУ заблокировала масштабную контрабанду янтаря в Азию. Тогда правоохранители изъяли 833 кг янтаря стоимостью почти 4 млн грн.

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