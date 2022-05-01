В Луганской области будут подавать газ без запаха, который позволяет найти места утечки

С 1 мая потребителям Луганской области будут подавать неодорированный газ без специфического резкого запаха.

Об этом в Телеграме сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Краматорское линейное управление магистральных газопроводов сообщило АО «Луганскгаз» о рисках и осложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей. Такая ситуация сложилась из-за роSSийского вторжения на территорию Украины. С 1 мая потребителям Луганской области будет происходить подача неодорированного газа.

Поэтому в ОВА призвали быть очень осторожными, соблюдать правила безопасного пользования природным газом.

Одорант — вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, или по которому определяют места утечки. Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают резкий запах.

Напомним, что 30 апреля россияне 19 раз открывали огонь по жилым кварталам населенных пунктов Луганской области. Враг разрушил 12 домов.