Vale инвестирует 495 млн долл. в перезапуск рудника Capanema

Бразильская горнопромышленная компания Vale заявила 23 декабря о получении всех необходимых разрешений и намерена инвестировать 495 млн долл. в перезапуск разработок Capanema в штате Минас-Жерайс.



В частности, в планах компании закупка нового оборудования для проекта и создание протяженной системы транспортировки железной руды, которая должна соединить рудники Capanema и Timbopeba. Реализации плана модернизации Capanema следует ожидать не ранее 2023 г.



Согласно оценкам годовая производственная мощность Capanema составит 18 млн т железной руды.



