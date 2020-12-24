Vale инвестирует 495 млн долл. в перезапуск рудника Capanema

Vale инвестирует 495 млн долл. в перезапуск рудника Capanema

Бразильская горнопромышленная компания Vale заявила 23 декабря о получении всех необходимых разрешений и намерена инвестировать 495 млн долл. в перезапуск разработок Capanema в штате Минас-Жерайс.

В частности, в планах компании закупка нового оборудования для проекта и создание протяженной системы транспортировки железной руды, которая должна соединить рудники Capanema и Timbopeba. Реализации плана модернизации Capanema следует ожидать не ранее 2023 г.

Согласно оценкам годовая производственная мощность Capanema составит 18 млн т железной руды.

МинПром по материалам МеталлТорг

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