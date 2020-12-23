НБУ отменил комиссию при выплате помощи из-за усиленного карантина

Бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

Национальный банк Украины (НБУ) отменил плату за услуги в системе электронных платежей НБУ при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи из-за усиленного карантина.

Такое решение НБУ принял 22 декабря 2020 года и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП, сообщает пресс-служба регулятора.

"По инициативе Президента Украины в декабре этого года Правительство решило оказать материальную помощь гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021 года. Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они указали в заявлении на получение помощи от государства", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

Ранее НБУ рекомендовал частным банкам реструктуризировать кредиты заемщиков, которые понесли финансовые трудности от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

Напомним, в Украине начали выплату материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате карантина с 8 января. К концу недели будет удовлетворено почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мер.