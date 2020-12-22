НБУ ввел антикризисные меры на время усиленного карантина
Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года). Об этом
«Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой — позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиков, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
О новых антикризисных мерах
1. Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, которые подверглись финансовым трудностям от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:
- до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников — физических лиц;
- до 31 мая 2021 года (включительно) — для должников — юридических лиц.
Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой — не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.
Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики — юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам — оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).
Также банкам разрешено:
- не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра — до 29 апреля 2021 года;
- не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества — до 30 марта 2021 года;
- не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнения показателей бюджета за 2020 и 2021 годы — до 4 января 2023 года.
2. В части реструктуризации задолженности производителей «зеленой» электроэнергии - разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года (ранее — до 28 февраля).
3. В части управления проблемными активами - вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов в 2021 году с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.
4. В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности разрешено:
- проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;
- представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года;
- не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.
5. В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках. Нацбанк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.
6. В части представления документов в Национальный банк - банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.
Соответствующие меры
Ранее принятые антикризисные меры
Указанное постановление
В части применения мер воздействия. К июню 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и т. п. Такое решение будет действовать, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, одновременно банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных ст. 75 и 76 Закона «О банках и банковской деятельности». Решение не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.
В части буферов капитала. В марте 2020 года их введение было
В части инспекционных проверок. Проведение всех видов плановых выездных проверок
В части норматива ликвидности LCR. Нацбанк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.
В части работы с непрофильными активами. Банкам