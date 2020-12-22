НБУ ввел антикризисные меры на время усиленного карантина

Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года). Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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«Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой — позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиков, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

О новых антикризисных мерах

1. Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, которые подверглись финансовым трудностям от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 года (включительно) для должников — физических лиц;

(включительно) для должников — физических лиц; до 31 мая 2021 года (включительно) — для должников — юридических лиц.

Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой — не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.

Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики — юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам — оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).

Также банкам разрешено:

не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра — до 29 апреля 2021 года ;

; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества — до 30 марта 2021 года ;

; не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнения показателей бюджета за 2020 и 2021 годы — до 4 января 2023 года.

2. В части реструктуризации задолженности производителей «зеленой» электроэнергии - разрешено не применять отдельные признаки дефолта , если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года (ранее — до 28 февраля).

3. В части управления проблемными активами - вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов в 2021 году с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

4. В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности разрешено:

проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года ;

; не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

5. В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках. Нацбанк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.

6. В части представления документов в Национальный банк - банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Соответствующие меры предусмотрены соответствующим постановлением правления Национального банка №160 от 21 декабря 2020 года. Постановление вступает в силу с 22 декабря 2020 года.

Ранее принятые антикризисные меры

Указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением covid-19:

В части применения мер воздействия. К июню 2021 года к банкам и банковским группам не применяются меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и т. п. Такое решение будет действовать, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, одновременно банки или банковские группы не допускают нарушений нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных ст. 75 и 76 Закона «О банках и банковской деятельности». Решение не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

В части буферов капитала. В марте 2020 года их введение было приостановлено из-за развертывания коронакризиса. Национальный банк впоследствии определится с графиком активации этих буферов и заблаговременно сообщит об этом на сайте.

В части инспекционных проверок. Проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

В части норматива ликвидности LCR. Нацбанк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.