Падение ВВП Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5%, - Госстат

Государственная служба статистики подтвердила свою предварительную оперативную оценку, опубликованную в середине ноября, согласно которой падение валового внутреннего продукта Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным ведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом - 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019-го наблюдался рост 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором - 4,7% и в первом квартале - 2,9%.

Реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 27 673 грн (против 20 744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора - 7,9%.

Напомним, Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев - в 5,5%. Позже оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году - с 4,8% до 5 %, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.

Нацбанк ранее ожидал спада экономики на 6%, однако ближе к концу года улучшил свои оценки примерно до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.