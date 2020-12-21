Турецкие боевые корветы для ВМС Украины будет строить николаевский завод "Океан"

Государственный оборонный концерн Турции одобрил это предприятие.

Корветную программу по построению кораблей по турецкой технологии для Военно-морских сил Украины будут реализовывать на николаевском заводе "Океан".

Предприятие заключило меморандум с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики, говорится в сообщении пресс-службы завода.

"С целью локализации корветной программы Государственным оборонным концерном Турецкой Республики был проведен аудит технических возможностей судостроительных предприятий Украины. Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветную программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает заключение отдельных контрактов между сторонами в четко оговоренные сроки и конкретные шаги сотрудничества в рамках корветной программы. Количество кораблей, которые планируют построить на предприятии, пока не озвучили.

Корветы - один из многочисленных классов современных боевых кораблей, предназначенных для дозорной и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования.

Напомним, что 14 декабря Украина подписала соглашение с турецкими компаниями о передаче технологий и производства корветов и ударных беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины.

Эти проекты должны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

В октябре в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару был подписан Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции в области оборонно-промышленных проектов.

В то же время было подписано Рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией. Документ предусматривает расширение и углубление действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества.

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