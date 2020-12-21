Цена меди бьет рекорды — самая высокая с 2013 года

18 декабря цена меди на мировом рынке показала максимальное значение с 2013 года и достигла рекордных $8000 за тонну. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: bin.ua

Торги на бирже

На Лондонской бирже металлов медь подорожала на 1,4%, превысив $8028 за тонну. Это максимальное значение за семь лет.

Что говорят аналитики

Аналитики Goldman Sachs Group и BlackRock заявляют о начале долгосрочного «бычьего» тренда. По их мнению, медь достигнет новых рекордных максимумов в период подъема цикла.

Эксперты считают, что нынешний отскок после падения потребления из-за пандемии covid-19 связан с нарушением цепочек поставок меди и ослаблением доллара. Кроме того, медь играет важную роль в системах возобновляемой энергетики.

Как отмечает издание, нынешнее ралли на рынке может свидетельствовать о постепенном восстановлении глобальной экономики.

Напомним

По состоянию на утро 17 декабря EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65%, или на $12,15, до $1871,25 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,8%, до $25,503 за унцию.