Відомий астронавт збирає гроші на медичні авто для України

Американський астронавт і колишній капітан ВМС США Скотт Джозеф Келлі стане амбасадором фандрейзингової платформи United24. Про це повідомили в Офісі президента.

Серед зірок-амбасадорів проєкту — видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка й акторка Барбра Стрейзанд

Скотт Джозеф Келлі опікуватиметься напрямом «Медична допомога», а першим проектом стане збір на автомобілі швидкої допомоги класу С.

Сьогодні він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.