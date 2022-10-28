Відомий астронавт збирає гроші на медичні авто для України

Скотт Келлі приєднався до широкої компанії зоряних амбасадорів, інформує ZN.ua.

Відомий астронавт збирає гроші на медичні авто для України

Американський астронавт і колишній капітан ВМС США Скотт Джозеф Келлі стане амбасадором фандрейзингової платформи United24. Про це повідомили в Офісі президента.

Серед зірок-амбасадорів проєкту — видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка й акторка Барбра Стрейзанд

Скотт Джозеф Келлі опікуватиметься напрямом «Медична допомога», а першим проектом стане збір на автомобілі швидкої допомоги класу С.

Сьогодні він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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