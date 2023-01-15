Система обліку ліків "e-Stock" збиратиме інформацію про всі медичні товари, закуплені за державний кошт — Адаманов

В Україні на початку цього року ДП «Медичні закупівлі України»та МОЗ презентували пілот системи обліку ліків та медичних виробів «e-Stock». За її допомогою кожен пацієнт зможе перевірити наявність потрібних ліків у лікарні в реальному часі. Пілот проєкту складається з двох модулів – збору потреби та керування користувачами. Систему планують повністю доопрацювати до кінця року, щоб вона збирала інформацію про всі медичні товари, закуплені централізовано за державний кошт, розповів виконувач обов’язків гендиректора «Медзакупівлі» Едем Адаманов в інтерв'ю з редактором відділу соціум ZN. UA Аллою Котляр.

"Інформація про закуплене лікарнями за власні чи господарські гроші поки що збиратися не буде. Це завдання наступних модулів. Що стосується вакцин, то майже всі вони закуповуються за кошти держбюджету. Тому інформація про вакцини точно буде в e-Stock. Нині в нас забезпечено потребу з деяких вакцин на два-три роки вперед. Тобто міжнародні закупівельні організації закупили наперед. Наступного року, швидше за все, необхідності укладати контракти на закупівлю вакцин не буде", - наголосив Адаманов.

За його словами, «e-Stock» – це державна центральна база даних за аналогією з системою «Prozorro». Кілька електронних майданчиків забезпечують доступ в «e-Stock» - медичні інформаційні системи, які використовують медзаклади.

"Лікарням, які МІС не мають, ми надамо інструмент, що дозволить їм отримати безкоштовний доступ до «e-Stock»", - зазначив в.ою гендиректора.

Медична ІТ-структура і система ЕСОЗ мають між собою синхронізуватися. Він додав, що передбачена інтеграція з ЕСОЗ в частині списання залишків і погашення електронних рецептів.

"Кінцева ідея полягає в тому, щоб людина, наприклад, отримала від лікаря електронний рецепт, і в той момент, коли лікарня видала їй по ньому ліки, це відобразилося в усіх системах. Не треба чекати, поки по бухгалтерії пройде списання лікарського засобу, потім за два тижні з’явиться в звіті, а через три тижні хтось це побачить. Ця інформація дуже важлива і для нас. Побачивши списання ліків з балансу, ми відразу можемо починати планувати наступні тендери для лікарень, де ці ліки закінчуються. Але, щоб реалізувати таку модель, ще багато чого потрібно розробити і впровадити. Не тільки з нашого боку, а й з боку НСЗУ, лікарень", - наголосив Адаманов.

Зараз джерелом даних для збирання потреб тих чи інших ліків є «MedData», але архітектура цієї системи не дозволяє робити це в такому масштабі.

"«e-Stock» розроблявся як центральна база даних, щоб обмінюватися з іншими системами. Система ЕСОЗ також обмінюється даними з МІСами. Всі дані, які накопичують МІСи, вони віддають в ЕСОЗ і забирають з неї. Так само вони віддаватимуть і забиратимуть в «e-Stock», з цим проблем не буде", - наголосив гендиректор.