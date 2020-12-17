Совет НБУ рекомендует правлению ускорить подготовку стратегии операций с ОВГЗ

Совет Национального банка рекомендует правлению регулятора ускорить подготовку стратегии операций с ОВГЗ. Об этом шла речь на заседании Совета.

Совет НБУ рекомендует правлению ускорить подготовку стратегии операций с ОВГЗ
Фото: bank.gov.ua

О чем говорили

Во время заседания был одобрен план работы Совета на 2021. Также утвержден план проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ в 2021 году. Кроме того, были внесены изменения в Положение об осуществлении надзора за системой внутреннего контроля.

Рекомендации Правлению НБУ

  • ускорить разработку и внедрение стратегии участия НБУ в операциях на открытом рынке в соответствии со Стратегией развития финсектора до 2025 года (включая вопросы применения операций РЕПО и покупки/продажи ОВГЗ);

  • исследовать международный опыт осуществления центральным банком операций с государственными ценными бумагами на открытом рынке;

  • предоставить Совету НБУ информацию о возможности внесения изменений в нормативные акты НБУ по вопросам валютного регулирования и деятельности по осуществлению покупки облигаций внешнего займа (ОВГЗ) украинскими банками;

  • предоставить совету НБУ подробные обоснования резкого повышения значения нейтральной ставки Украине в 2020 году по расчетам НБУ;

  • осуществить оценки лагов эффекта переноса обменного курса на потребительские цены в условиях специфического случая коронакризиса и проанализировать, повлияло ли это на отсрочку коррекции уровня инфляции в сторону повышения.

Рекомендации Кабмину

  • способствовать развитию рынка государственных облигаций, доходность которых привязана к темпам инфляции, исследовать состояние рыночного спроса, целесообразность и возможные объемы эмиссии таких облигаций;

  • принять меры для развития института первичных дилеров и маркет-мейкеров на вторичном рынке ОВГЗ путем установления соответствующих требований по поддержанию ними постоянных котировок ОВГЗ на вторичном рынке;

  • принять меры для усовершенствования системы прогнозирования движения средств на счетах Государственной казначейской службы с целью повышения качества прогнозов и увеличения их прогнозного горизонта;

  • способствовать совершенствованию коммуникаций с Нацбанком путем привлечения его представителей к обсуждению будущих изменений политики, параметров проекта закона о Госбюджете и прогнозных макропоказателей;

  • пересмотреть методологию определения ИПЦ в части подходов к оценке весовой структуры потребительских расходов, применяемой при его подсчете;

  • в рамках государственных программ способствовать стимулированию новых кредитов на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, необходимых для реализации инвестиционных проектов субъектов среднего, малого и микро-предпринимательства (МСП).

  • ввести систему мониторинга выполнения Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора (стратегических принципов).

Ранее сообщалось

28 октября Совет Национального банка Украины подтвердила мандат компании Ernst & Young для аудирования отчетности НБУ 2020 года.

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