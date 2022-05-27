У Украины достаточно зерна, чтобы обеспечить себя до конца года — советник президента Устенко

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море. Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам эксперта, главной проблемой сейчас является то, что россияне обстреливают любые корабли, которые выходят в Черное море. Это делает невозможным экспорт излишка украинского зерна за границу, где из-за его дефицита совсем скоро может возникнуть продовольственный кризис. Что касается Украины, то ее внутренних запасов должно хватить до конца 2022 года.

«РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие. Они одновременно разыгрывают разные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводят свою «военную операцию» на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы», - сказал Устенко.

Советник президента подчеркнул, что единственным вариантом доставки необходимых объемов зерна в другие страны являются морские пути, которые могут быть использованы только в случае прекращения огня в зоне Черного моря.