Газ остается в прошлом: украинцам советуют запасаться на зиму дровами

Если для приготовления пищи украинцы еще, вероятно, будут пользоваться газом, то для отопления помещений придется искать другой энергоресурс. Из котелен газ потихоньку будет уходить в небытие. Поэтому украинцам советуют запасать на зиму дрова и обзаводиться твердотопливными котлами.

Газа на всех не хватит: украинцам советуют запасаться на зиму дровами

Такой совет дал глава Волынского облсовета Григорий Недопад.

Украинцев ждет тяжелая зима. Быть может, самая тяжелая за все время от начала независимости. Совершенно очевидно, что к осени в бюджете денег не прибавится, и купить импортный газ Украине будет не на что. Поэтому нужно уже сейчас, в начале лета, позаботиться, чтобы было чем отапливать помещения зимой. Депутат рекомендует подумать об отоплении дровами и торфом.

"Уже сегодня можно прогнозировать, что зима действительно будет тяжелая, а потому, по возможности, к началу отопительного сезона следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные там, где это возможно. И готовить стратегические запасы дров и торфобрикета", - говорит глава облсовета.

На сегодня Кабмин зафиксировал для производителей тепла тариф на газ в размере 7,4 грн за кубометр. Однако даже такая стоимость может оказаться неподъемной для местных бюджетов, которые катастрофически оскудели во время войны. А в государственном бюджете может не найтись компесанторов для возмещения разницы между реальной ценой газа и той, которая зафиксирована Кабмином. Такой прогноз вполне реален, и он может обернуться полным коллапсом отопительной системы в масштабах страны. Украина попросту замерзнет.

Газа на всех не хватит: украинцам советуют запасаться на зиму дровами

Поэтому переход на доступные энергоресурсы – единственный выход из ситуации, считает представитель власти. Григорий Недопад также говорит, что Волынский облсовет готовит обращение к центральным органам власти, чтобы те предусмотрели выделение дополнительных средств регионам для установки твердотопливных котлов и перехода котелен на дровяное отопление.

Сможет ли в целом система централизованного отопления, которая была "заточена" под газовый ресурс, нормально функционировать на дровах – вопрос, скорее, к инженерам, чем к представителям власти.

Кстати, глава Минэнерго Герман Галущенко говорит, что Украина должна сократить объем потребления газа до объема собственной добычи. Напомним, что до сих пор нам хватало газа собственной добычи только на две трети от потребности страны в голубом топливе. При этом некоторые эксперты считают, что Украина уже сейчас может обходиться только тем газом, который добывается у нас.

А вот бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев идеи с дровами не разделяет. Он считает, что уместнее было бы перевести украинские котельные на электрическое отопление. Ведь электричества мы вірабатываем больше, чем нам нужно.


Марченко Любов, Тудей





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