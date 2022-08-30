Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу

Уряд знайшов, де розселити людей, евакуйованих на зиму зі сходу країни. Їх розселятимуть в освітніх закладах, які вирішили проводити навчання в онлайн-режимі. Тобто людей розміщуватимуть у школах і дитсадках, які залишатимуться порожніми.

Про це розповіла на нараді, що була присвячена проблемам переселенців, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

За словами чиновниці, будівлі навчальних закладів вже добре утеплені та пристосовані для зимового перебування. Їх не треба добудовувати, туди не потрібно підводити комунікації. Усе це там вже є. Залишається тільки трохи змінити їхній "профіль", пристосувавши навчальні аудиторії під житлові кімнати.

Це, звісно, вимагатиме додаткових коштів. Але такі затрати невеликі порівняно з тими, що треба було би витрачати на термінову добудову непридатного житла. І український уряд сподівається на допомогу міжнародних партнерів у цьому питанні.

"Кожна сім’я, яка евакуюється з небезпечних регіонів і з тимчасово окупованих територій, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Це першочергова задача", - наголосила Ірина Верещук.

Крім того, є надія, що частині переселенців дадуть прихисток українські сім'ї, що поживають у тилу. Щоби стимулювати людей до прийому постояльців, уряд обіцяє подвоїти їм розмір допомоги за розміщення переселенців.