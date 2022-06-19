Глава енергетичної компанії Eni вважає, що Італія зможе пережити зиму без газу РФ

Італія могла б пережити зиму без російського газу, якщо РФ повністю зупинить поставки. За словами генерального директора енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці, пропозиція газу в Італії наразі перевищує попит, а заповнення сховищ до зими йде за планом, повідомляє AdnKronos .

Він додав, що Італії зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу в день. Запаси в газових сховищах країни заповнені на 54% і до жовтня необхідно збільшити показник до 70-80%, щоб покрити пікові навантаження.

Дескальці заявив, що якби Росія зараз скоротила постачання газу на 100%, Італія все ще могла б «пережити зиму».

«Якби вони скоротили поставки зараз, ми б не були готові. Ми могли б бути готовими восени-зимою 2022-2023 років. Нам потрібно завершити всі домовленості, які ми налагодили за останні 4-5 місяців», - сказав директор компанії.

«Однак навіть якщо 100% скорочення поставок відбудеться, сховища заповнені вже на 54%. Ми повинні додатково форсувати надходження газу з інших країн, над чим працюємо, і тому, ймовірно, буде режим підвищеної готовності та деякі обмеження, але в будь-якому разі ми маємо диверсифікацію, яка дозволить нам провести зиму, це точно. Краще мати ще трохи, але якби цього не було, з рішучими діями, які зараз проводить уряд, я гадаю, ми зможемо пережити зиму», — запевнив Дескальці.

За його словами, у Європі на енергетичному фронті «існують різні інтереси, які можуть призвести до розбіжностей, тому політика має бути достатньо розумною, аби гарантувати те, що країни знайдуть спільну мову під час кризи».