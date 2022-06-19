Глава енергетичної компанії Eni вважає, що Італія зможе пережити зиму без газу РФ

Запаси в газових сховищах країни заповнені на 54%.

Італія могла б пережити зиму без російського газу, якщо РФ повністю зупинить поставки. За словами генерального директора енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці, пропозиція газу в Італії наразі перевищує попит, а заповнення сховищ до зими йде за планом, повідомляє AdnKronos.

Він додав, що Італії зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу в день. Запаси в газових сховищах країни заповнені на 54% і до жовтня необхідно збільшити показник до 70-80%, щоб покрити пікові навантаження.

Дескальці заявив, що якби Росія зараз скоротила постачання газу на 100%, Італія все ще могла б «пережити зиму».

«Якби вони скоротили поставки зараз, ми б не були готові. Ми могли б бути готовими восени-зимою 2022-2023 років. Нам потрібно завершити всі домовленості, які ми налагодили за останні 4-5 місяців», - сказав директор компанії.

«Однак навіть якщо 100% скорочення поставок відбудеться, сховища заповнені вже на 54%. Ми повинні додатково форсувати надходження газу з інших країн, над чим працюємо, і тому, ймовірно, буде режим підвищеної готовності та деякі обмеження, але в будь-якому разі ми маємо диверсифікацію, яка дозволить нам провести зиму, це точно. Краще мати ще трохи, але якби цього не було, з рішучими діями, які зараз проводить уряд, я гадаю, ми зможемо пережити зиму», — запевнив Дескальці.

За його словами, у Європі на енергетичному фронті «існують різні інтереси, які можуть призвести до розбіжностей, тому політика має бути достатньо розумною, аби гарантувати те, що країни знайдуть спільну мову під час кризи».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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