Споживання газу в Україні різко знизилося – на зиму знадобиться менше, ніж очікувалося – Галущенко

Через війну з Росією використання газу скоротилося на 40%. На зиму може знадобитися менше, ніж очікувалося, повідомив сьогодні в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко .

З цієї причини план із заповнення газосховищ можна підвищити з нинішніх 12 млрд кубометрів до 19 млрд кубометрів.

З них за імпортом Нафтогаз має намір закуповувати близько 2,7 млрд. кубометрів і 1,8 млрд. кубометрів — на внутрішньому ринку. Зазначається, що через зростання світових цін на газ, дефіцит Нафтогазу під час підготовки до опалювального сезону може становити 219 млрд гривень.

Глава Міенерго зазначив також, що частина газу може бути використана для генерації електроенергії, оскільки через війну можуть бути проблеми із доставкою вугілля тепловикам.