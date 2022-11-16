Аналітики спрогнозували тривалу криптозиму через крах FTX

Банкрутство FTX підірвало довіру інвесторів та здатне продовжити криптозиму аж до кінця 2023 року. Такий погляд дотримуються аналітики Coinbase, повідомляє Forklog.

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Подробиці

Події навколо FTX обернулися делевериджем коротких позицій та відходом великих покупців, що підвищило вразливість криптовалютного ринку. Не виключені «ефекти другого порядку», які торкнуться клієнтів та контрагентів біткоїн-біржі та спорідненої Alameda Research.

Крім пов'язаних із банкрутством FTX процесів, інвестори продовжать стежити за динамікою відсоткових ставок.

За їхнього оптимістичного розвитку ринок одужає від шоку через кілька місяців. Аналітики засумнівалися у покращенні макроекономічного фону у січні після поточного ослаблення долара на тлі обнадійливих даних щодо інфляції.

Експерти вважають, що погана ліквідність збережеться до кінця року. Домінування стейблкоїнів зросло до 18% від загальної капіталізації ринку, яка впала з початку місяця до краху FTX з $1 трлн до $800 млрд.

«Поєднання збільшення хешрейту (внаслідок чого підвищується складність), зростаючих витрат на електроенергію та нижчих цін призвело до все більш напружених економічних умов для біткоїн-майнерів», — йдеться у звіті.