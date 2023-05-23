Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму

Відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу

Стратегічна мета уряду в контексті підготовки до наступного опалювального сезону - мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

На засіданні Антикризового енергетичного штабу визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має складати понад 14 млрд кубічних метрів.

Що ж стосується електроенергетики, то тут планують до початку опалювального сезону відновити 1710 МВт генеруючих потужностей. Задля безпеки та ефективної роботи галузі енергетикам доручили збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

Зважаючи на потенційну загрозу подальших обстрілів з боку російських агресорів, Міненерго та Мінінфраструктури отримали завдання забезпечити роботу із захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу. Серед іншого розглянули пропозицію з децентралізації енергомережі. Громадам запропонували розбудовувати розосереджену генерацію.

Раніше повідомлялося, що для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону треба мінімум 50 млрд гривень.


Іван Шевчук, ZN.ua





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