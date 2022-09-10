В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати

Зима в Україні цього року буде складною, особливо для тих, хто змушений буде опалювати великі будинки. Ціни на газ зросли, але й ціни на дрова цього року майже вдвічі дорожчі, ніж рік тому. Запасатися вже треба зараз, адже напередодні зими цінник може стати ще вищим. Де купити дрова дешевші, і які краще обрати, спробуємо розібратися.

В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати

Так, у порівнянні з минулим роком, дрова в Україні коштують дорожче. Через війну зменшилася кількість рубок. Також подорожчали витрати на заготівлю дров та їхнє перевезення через зростання цін на пальне. При цьому попит на дрова набагато вищий, тому що люди не знають, чого очікувати від цієї зими. Через війну в деяких регіонах є перебої з газом, тому українці будуть змушені грітися взимку за допомогою дров.

Придбати дрова можна через інтернет. Наприклад, на тому ж OLX. Найдешевше купувати колоті дрова. Кубометр можна знайти за 600 грн, тоді як середня ціна на ринку — 1,5-1,8 тис. грн.

Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець у серпні ініціював створення інтернет-магазину дров. Він має запрацювати ще до початку опалювального сезону. Які там будуть ціни, невідомо, але громадянам обіцяли широкий асортимент та різні способи доставки.

Купити дрова не дорого можна у лісництвах та лісгоспах, але ціни потрібно порівнювати. Наприклад, на Київщині дуб у дефіциті — ціна таких дров стартує від 2 тис. грн за кубометр, тоді як минулої зими дубові дрова можна було купити від 1000 грн за куб. Плюс доставка зараз подорожчала. Додайте до суми дров щонайменше 1,5-3 тис. грн.

В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати
Дубові дрова найкращі, але довго горять також дрова з бука і берези. Менш ефективні у питанні обігріву приміщення сосна та ялина. Осика має низьку тепловіддачу. Нею можна розпалити камін у будинку, щоб створити відчуття затишку, але щоб обігріти весь будинок, доведеться спалити багато осинових дров. Те саме стосується і тополі. До того ж дрова з тополі зберігаються зовсім недовго.

Раніше повідомлялося, що українцям потрібно вже зараз обмежувати споживання газу, бо на зиму його не вистачить.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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