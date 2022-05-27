Citigroup советует покупать акции Европы и развивающихся рынков

Стратеги Citigroup посоветовали покупать акции Европы и развивающихся рынков после недавнего обвала котировок. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: epravda.com.ua

Совет Citigroup

«Для тех инвесторов, которые заинтересованы, еще слишком рано делать решительный шаг на рынке США , возможно, покупка на спадах в Европе и на развивающихся рынках будет более безопасной», — отметили аналитики.



Они выявили только шесть из 18 возможных тревожных сигналов для рынка. По словам, в прошлом, когда индикатор тревожных сигналов рынка падал до аналогичных уровней, инвестиции в акции приносили в среднем 31-процентную прибыль за 12 месяцев.

Для сравнения, до мирового финансового кризиса в 2008 году таких сигналов было 13.

Тем не менее, Morgan Stanley и Bank of America ранее предупредили, что покупка новых акций может принести убытки.

Что будет с фондовым рынком

Для ФРС принципиально важно «пройтись по лезвию» и побороть инфляцию без спада экономики. А вот с фондовым рынком регулятор не будет панькаться. По мнению основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана, с точки зрения ФРС, обвал акций может оказаться даже полезным, ведь замедлит инфляцию.

«Многие, кто разбогател на инвестициях в 2020—2021 годах, уже успели выйти на раннюю пенсию, тем самым сократив предложение на рынке рабочей силы, что, в свою очередь, привело к повышению зарплат и, в конце концов, росту цен. Если же рынок существенно упадет, то большинство пенсионеров будут вынуждены вернуться на работу, что хорошо для экономики», — объясняет Компан.

К тому же, снижение цены акций, даже в несколько раз, как правило, не имеет долгосрочных негативных последствий для экономики (если при этом нет сбоев на кредитных рынках, как в 2008 г.). К примеру, падение стоимости технологических акций в 2000 г., по мнению многих экспертов, считается полезным для экономики.

Среди тех, кто предсказывает падение фондового рынка, главный инвестиционный стратег компании Grantham, Mayo, & van Otterloo Джереми Грэнтэм, предусмотревший уже 3 предыдущих обвала рынка.

По его мнению, индекс S&P 500 упадет с нынешних показателей в около 3900 пунктов до 2880. К тому же, считает эксперт, быстрого отскока не будет — медвежий тренд продлится несколько лет.