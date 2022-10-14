Citigroup планує повний вихід із Росії до кінця першого кварталу

Citigroup Inc. заявляє своїм багатонаціональним клієнтам, що у найближчі шість місяців повністю піде з Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Citigroup планує повний вихід із Росії до кінця першого кварталу
Фото: traid24.com

Подробиці

Раніше банк вже заявляв, що закриє свій споживчий банк і припинить банківське обслуговування малого бізнесу в Росії. Але він казав, що залишиться в країні, щоб допомагати іншим міжнародним компаніям, які самостійно йдуть із Росії.

Тепер Citi встановлює останній термін, протягом якого він готовий допомогти цим компаніям.

«Зараз Citi інформує своїх багатонаціональних клієнтів у Росії про те, що до кінця першого кварталу 2023 він припинить майже всі інституційні банківські послуги, які він пропонує в Росії», — йдеться у звіті банку в п'ятницю, 14 жовтня.

Citibank — найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank — підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації у галузі фінансових послуг. З березня 2007 року — це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо

У липні Київ вимагав від найбільших світових банків припинити співпрацю з Росією в нафтовій сфері. Такі листи отримали керівники щонайменше чотирьох банків: JPMorgan, HSBC, Citigroup та Cr?dit Agricole.





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