Китайская CATL планирует инвестировать 5 млрд долл. в переработку никелевой руды в Индонезии

Китайская CATL планирует инвестировать 5 млрд долл. в переработку никелевой руды в Индонезии

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) планирует инвестировать 5 млрд долл. в завод по производству литиевых батарей в Индонезии, заявил во вторник заместитель министра инвестиций Индонезии Септиан Харио Сето.

Завод по производству литиевых батарей начнет производство в 2024 году, сообщил на виртуальном брифинге заместитель министра.

Он сообщил, что CATL подписала соглашение с индонезийской государственной горнодобывающей компанией PT Aneka Tambang, согласно которой CATL должна обеспечить переработку 60% никеля в Индонезии.

Индонезия намеревается начать переработку своих богатых запасов никелевой латеритной руды для использования в литиевых батареях в рамках стремления в конечном итоге стать мировым центром производства и экспорта электромобилей.

В июне Координационный совет по инвестициям Индонезии сообщил, что LG Chem рассматривает возможность инвестирования 9,8 млрд долл. в завод по производству аккумуляторов для электромобилей, интегрированный с плавильным заводом.

На прошлой неделе правительство Индонезии заявило, что американский автопроизводитель Tesla отправит делегацию в Индонезию в следующем месяце для обсуждения потенциальных инвестиций в цепочку поставок своих электромобилей.

МинПром по материалам Металлургпром

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