Рада проголосовала в целом за изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада на заседании 15 декабря принял в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д. «За» проголосовало 311 депутатов.

Рада проголосовала в целом за изменения в Бюджетный кодекс
Фото:mind.ua

Что приняли

  • расширение возможностей Минфина на рынке государственных ценных бумаг;
  • предоставление предпринимателям поддержки в виде госгарантий на портфельной основе;
  • законодательное урегулирование Единого казначейского счета (ЕКС)
  • определить временно свободные средства ЕКС дополнительным источником финансирования бюджета для покрытия кассовых разрывов госбюджета.

В Кодекс были внесены изменения с целью согласования его с нормами административно-территориальной, земельной реформ и ряда Законов Украины.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект также «обеспечит уменьшение ожидаемой пиковой нагрузки на государственный бюджет» и «урегулирует обеспечения прав и равных условий налогоплательщиков субъектов СЭЗ „Крым“.

Напомним

Верховная Рада 5 ноября одобрила изменения в Бюджетный кодекс в первом чтении со второй попытки.

Комитет по вопросам бюджета утвердил доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2021.

Что предусматривает новая редакция бюджета

Новая редакция документа предусматривает 1,092 триллиона гривен доходов и 1,328 триллиона расходов.

Показатель бюджетного дефицита при подготовке проекта ко второму чтению уменьшили с 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривен, в 246,35 миллиарда).

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