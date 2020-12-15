ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции

Корпорация ArcelorMittal вернула в строй доменную печь № 2 на меткомбинате Dunkirk во Франции, остановленную в апреле текущего года из-за падения спроса на стальную продукцию, вызванного эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями.



Теперь предприятие выходит на полную мощность. Как рассчитывает компания, новые "локдауны", объявленные правительствами Франции, Германии и других европейских стран, не повлияют на восстанавливающийся спрос на стальную продукцию в регионе.



В Испании возобновил работу остановленный в начале декабря из-за забастовки завод Gijon. Профсоюзы прекратили стачку, а ArcelorMittal отложила намеченные ранее увольнения, которые стали причиной конфликта. Переговоры с трудовым коллективом предприятия возобновлены.



