Новостей.COM ⇒
2020-12-15
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции
Корпорация ArcelorMittal вернула в строй доменную печь № 2 на меткомбинате Dunkirk во Франции, остановленную в апреле текущего года из-за падения спроса на стальную продукцию, вызванного эпидемией коронавируса и карантинными ограничениями.
Теперь предприятие выходит на полную мощность. Как рассчитывает компания, новые "локдауны", объявленные правительствами Франции, Германии и других европейских стран, не повлияют на восстанавливающийся спрос на стальную продукцию в регионе.
В Испании возобновил работу остановленный в начале декабря из-за забастовки завод Gijon. Профсоюзы прекратили стачку, а ArcelorMittal отложила намеченные ранее увольнения, которые стали причиной конфликта. Переговоры с трудовым коллективом предприятия возобновлены.
МинПром по материалам Металлоснабжение и сбыт