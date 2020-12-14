Иран значительно нарастил выпуск меди

Иран значительно нарастил выпуск меди

Иран произвел 188 900 тонн катодной меди за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (с 20 марта по 20 ноября), что на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, когда производство составило 176 300 тонн.

Согласно сообщению IRNA, опубликованному в воскресенье, производство медного концентрата в Иране за восемь месяцев составило 804 480 тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении добавлено, что Иран произвел 97 665 тонн медного концентрата в течение месяца, закончившегося 20 ноября, что на 3% больше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.

В начале мая, в медном секторе провинции Керман на юго-востоке Ирана были запущены четыре проекта на общую сумму около 952,3 млн долл. Президент Ирана Хасан Рухани открыл проекты посредством видеоконференции.

Все проекты, относящиеся к Хатонабадскому медному комбинату, включали увеличение мощности комплекса по выплавке меди, а также строительство здесь хранилища медного концентрата, завода по производству серной кислоты и установки подачи кислорода.

МинПром по материалам Иран.ру

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