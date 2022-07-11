Коли розпочнеться збирання врожаю зернових, Україна зіткнеться з нестачею потужностей для зберігання

Про біди українських фермерів розповідається у статті AP.NEWS "У зв'язку з початком збирання врожаю зростає тривога за українських фермерів-зерноводів".

До вторгнення Росії Україна могла експортувати від 6 до 7 мільйонів тонн зерна на місяць, але у червні, за даними Української зернової асоціації, вона відправила лише 2,2 мільйона тонн.

Зазвичай близько 30% українського зерна йде до Європи, 30% до Північної Африки та 40% до Азії, повідомив голова асоціації Микола Горбачов. Однак, за його словами, багато фермерів в Україні можуть розоритися. Вони перебувають у найскладнішій ситуації з здобуття незалежності 1991 року.

У зв'язку з блокадою Росією чорноморських портів України доля майбутнього врожаю в Україні перебуває під питанням. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО заявляє, що війна ставить під загрозу постачання продовольства для багатьох країн, що розвиваються, і може стати причиною голоду для 181 мільйона осіб.