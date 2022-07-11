Коли розпочнеться збирання врожаю зернових, Україна зіткнеться з нестачею потужностей для зберігання

І це станеться вже наприкінці вересня, ще не буде розблоковано чорноморські порти, інформує ZN.ua.

Коли розпочнеться збирання врожаю зернових, Україна зіткнеться з нестачею потужностей для зберігання
© Головне управління ДСНС України у Харківській області/facebook

Про біди українських фермерів розповідається у статті AP.NEWS "У зв'язку з початком збирання врожаю зростає тривога за українських фермерів-зерноводів".

До вторгнення Росії Україна могла експортувати від 6 до 7 мільйонів тонн зерна на місяць, але у червні, за даними Української зернової асоціації, вона відправила лише 2,2 мільйона тонн.

Зазвичай близько 30% українського зерна йде до Європи, 30% до Північної Африки та 40% до Азії, повідомив голова асоціації Микола Горбачов. Однак, за його словами, багато фермерів в Україні можуть розоритися. Вони перебувають у найскладнішій ситуації з здобуття незалежності 1991 року.

У зв'язку з блокадою Росією чорноморських портів України доля майбутнього врожаю в Україні перебуває під питанням. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО заявляє, що війна ставить під загрозу постачання продовольства для багатьох країн, що розвиваються, і може стати причиною голоду для 181 мільйона осіб.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна працює з ООН, Україною та Росією над пошуком рішення, пропонуючи безпечні коридори в Чорному морі для постачання пшениці. Але поки що Україна намагається використати менш ефективні альтернативи для експорту зерна принаймні до Європи. В даний час 30% експорту йде через три порти на річці Дунай на південному заході України.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Податки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розміріПодатки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розмірі
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Блок рекламы


Похожие новости
Російські агресори цілеспрямовано знищують посіви зерновихРосійські агресори цілеспрямовано знищують посіви зернових
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Україна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедуроюУкраїна зможе долучитися до Банку розвитку Ради Європи за швидкою процедурою
Україна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організаційУкраїна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організацій
В ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газуВ ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газу
У Зоні відчуження незаконно вирубували ліс, ДБР оголосила підозру колишньому замкерівникуУ Зоні відчуження незаконно вирубували ліс, ДБР оголосила підозру колишньому замкерівнику
Україна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимоУкраїна на конференції у Лугано додатково залучила $1.9 млрд допомоги: на що витратимо
Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - МінінфраструктуриУкраїна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури
Україна має домовленості з партнерами про надання $29 млрдУкраїна має домовленості з партнерами про надання $29 млрд
В уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання арміїВ уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання армії
Последние новости
Подгружаем последние новости