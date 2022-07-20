Українці будуть доплачувати за “безкоштовну“ медицину: президент підписав новий закон

В Україні з'явився новий закон, згідно з яким безоплатне надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнту закріплюється в обсягах, що не перевищують умов, визначених договором на медобслуговування. Лікарням дозволили вимагати з пацієнтів доплату, розмір якої заклад охорони здоров'я встановлюватиме самостійно.

Верховна Рада ухвалила законопроект №6306 про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення надання медичної допомоги. Його вже підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер наші співвітчизники будуть вносити кошти за "безкоштовну" медичну допомогу.

Також передбачено, що соціальні гарантії медичних працівників посилюються. Вони не будуть отримувати зарплату, розмір якої нижчий за мінімальну.

Передбачено виключення із програми медичних гарантій високоспеціалізованої медичної допомоги. Це допомога, яку надають у стаціонарних чи амбулаторних умовах у плановому порядку чи в екстрених випадках. Вона передбачає консультації, діагностику, лікування хвороб, отруєнь, травм, патологічних станів, ведення вагітності та пологів з використанням високотехнологічного обладнання та високоспеціалізованих медичних процедур високої складності.

За словами голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, вторинну допомогу об'єднають із високоспеціалізованою. Установи охорони здоров'я комунальної та державної форм власності можуть надавати пацієнтам послуги медичного обслуговування, вартість яких не покривається програмою медичних гарантій, за плату від фізичних та юридичних осіб. Клініки самі встановлюватимуть тарифи.

За словами голови профільного парламентського комітету Михайла Радуцького, очікується, що відсоток рентабельності платних послуг встановлюватиме уряд. Але у законі норма про обмеження рентабельності платних послуг відсутня.

Також закон дозволяє на період дії карантину залучати до надання медичної допомоги студентів медичних вузів старших курсів, співробітників аптек, а також лікарів-інтернів без підтвердження кваліфікаційної категорії.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили рішення легалізувати медичний канабіс.