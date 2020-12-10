Уолл-Стрит впервые в истории начнет торговать фьючерсами на воду

Уолл-Стрит запустит фьючерсные контракты, привязанные к цене на воду впервые в американской истории. Первый контракт собирается заключить CME Group, которая сделает ставку на калифорнийский рынок пресной воды. Об этом сообщил TJournal со ссылкой на Business Insider.

Фото: investlb.com

Кто инвестор

Первым крупным инвестором в водные фьючерсы может стать международная CME Group, которая собирается вложить $1,1 млрд во фьючерсы на калифорнийском рынке. В компании объяснили, что к 2025 году около двух третей населения мира столкнется с нехваткой пресной воды.

«Изменение климата несет растущий риск для бизнесов и сообществ по всему миру, а особенно для 1,1-миллиардного рынка воды в Калифорнии», — заявил исполнительный директор CME Group Тим Маккорт.

В CME Group хотят научиться лучше предусматривать воду в долгосрочной перспективе и снизить риски перебоев водоснабжения.

Как отметили в Business Insider, вероятно, фьючерсы на воду будут более популярными у фермеров, чем у инвесторов — они позволят застраховаться или поставить на перебои с поставками воды.

При этом один из самых известных мировых инвесторов Майкл Бьюрри, по данным журналистов, также рассматривает возможность вложений в водные фьючерсы.