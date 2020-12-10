Суд возобновил производство по возврату Приватбанка Коломойскому

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил рассмотрение производства об отмене национализации "Приватбанка" и возвращении бывшим владельцам их долей в акционерном капитале банка.

Об этом пишет ZN.ua.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство аффилированного с Игорем Коломойским ООО "Солид Днепр".

В производстве, которое возобновил суд, Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют отмены национализации "Приватбанка" и возвращения их долей в акционерном капитале банка (41,6% и 16,5%, соответственно).

Как отмечает издание, это дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киева , практически дошло до завершения и была приостановлено до окончания судебного разбирательства о правомерности национализации в апелляционном суде. В течение года этот иск не рассматривался, но благодаря решению Северного апелляционного вскоре к нему вернутся.

Сообщается, что в прошлый раз рассмотрение дела практически завершилось. Учитывая это, окончательное решение по делу могут вынести уже на следующем заседании.

Напомним, "антиколомойский" закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу. Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.