Строительство домов в Украине возобновилось: где появятся новые квартиры

Война с Россией негативно отразилась на всех сферах жизни. В некоторых городах Украины полностью остановлено строительство домов. Однако есть регионы, где уже возобновили работы.

В Украине “разморозили“ стройки: в каких регионах скоро появятся новые квартиры

Больше всего застройщиков вернулись на рабочие места в Черкасской области. Там "разморозили" строительство 92% жилых комплексов. Небольшое оживление - 31% - наблюдается в Днепропетровской области. В Полтавской области этот показатель еще выше - 72%. В Черниговской и Запорожской областях работы возобновились на 11%.

Данные по украинским регионам проанализировали в компании ЛУН. Отмечено, что Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях полностью остановлены все стройки.

По информации на конец текущего месяца, в Киеве работы возобновили 17% застройщиков. В Киевской области, в том числе в Ирпене и в Буче сейчас работают 20% застройщиков.

Работа на строительных площадках в среднем возобновлена примерно на половине жилищного комплекса страны.

В Украине “разморозили“ стройки: в каких регионах скоро появятся новые квартиры

В расчете на долю восстановления строек принимались к учету лишь жилые комплексы, которые проводили строительные работы в феврале, потому не учитывались новостройки, которые:

  • которые приостановили строительство или были заморожены еще до 24 февраля;
  • остались в проекте, то есть не начали строительство до 24 февраля;
  • уже построены, но по ним не завершены продажи.

Ранее стало известно, что арендная плата за квартиры в Украине резко повысилась. В некоторых регионах стоиомость съемного жилья увеличилась на 225%.


Ловіцька Леся, Тудей

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