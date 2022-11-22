Болгарія домовилася з російським «Лукойлом» про експорт нафти в ЄС попри ембарго

Угода допоможе компанії РФ частково уникнути санкцій Євросоюзу, інформує ZN.ua.

Болгарія домовилася з російським «Лукойлом» про експорт нафти в ЄС попри ембарго
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Тимчасовий уряд Болгарії та російська компанія «Лукойл Нефтохім Болгарія» домовилися, що остання може продовжувати працювати й експортувати нафтопродукти в Європейський Союз до кінця 2024 року, якщо буде повністю сплачувати податки в державний бюджет країни. У Єврокомісії напередодні попередили, що таке рішення порушить накладені санкції проти РФ, пише Euractiv.

Віцепрем’єр-міністр з питань економічної політики Болгарії Христо Алексєєв пояснив рішення тим, що воно принесе додаткових 350 мільйонів євро у держбюджет його держави.

«Сьогодні ми зробили дуже важливий крок – з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе все виробництво, доходи й податки для сплати в Болгарію, а не, як це було раніше, в Нідерланди чи Швейцарію», – заявив він.

Керівництво російської компанії уточнило, що «Лукойл» ухвалить рішення про перехід на схему, згідно з якою перераховувати реальний прибуток від переробки нафти в Болгарію, упродовж тижня після затвердження Софією відповідних законодавчих актів.

У Euractiv пояснили, що угода може бути вигідною для «Лукойлу», оскільки фактично дозволяє через Болгарію частково уникнути нафтового ембарго.

Нагадаємо, що в червні Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти РФ. Він зокрема передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти. ЄС планує ввести заборону на купівлю сирої нафти з РФ уже 5 грудня поточного року, а інших нафтопродуктів – з 5 лютого 2023 року.


Максим Царук, ZN.ua





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