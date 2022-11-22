Болгарія домовилася з російським «Лукойлом» про експорт нафти в ЄС попри ембарго

Тимчасовий уряд Болгарії та російська компанія «Лукойл Нефтохім Болгарія» домовилися, що остання може продовжувати працювати й експортувати нафтопродукти в Європейський Союз до кінця 2024 року, якщо буде повністю сплачувати податки в державний бюджет країни. У Єврокомісії напередодні попередили, що таке рішення порушить накладені санкції проти РФ , пише Euractiv .

Віцепрем’єр-міністр з питань економічної політики Болгарії Христо Алексєєв пояснив рішення тим, що воно принесе додаткових 350 мільйонів євро у держбюджет його держави.

«Сьогодні ми зробили дуже важливий крок – з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе все виробництво, доходи й податки для сплати в Болгарію, а не, як це було раніше, в Нідерланди чи Швейцарію», – заявив він.

Керівництво російської компанії уточнило, що «Лукойл» ухвалить рішення про перехід на схему, згідно з якою перераховувати реальний прибуток від переробки нафти в Болгарію, упродовж тижня після затвердження Софією відповідних законодавчих актів.

У Euractiv пояснили, що угода може бути вигідною для «Лукойлу», оскільки фактично дозволяє через Болгарію частково уникнути нафтового ембарго.