Болгарія не домовилась про постачання російського газу на наступний рік

Контракт з «Газпромом» завершується вже сьогодні.

Болгарія не домовилась про постачання російського газу на наступний рік
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Контракт Болгарії з "Газпромом" на постачання російського газу закінчується вже сьогодні і його не вдалось продовжити. Про це повідомляє місцеве видання "Блиц" з посиланням на очільницю болгарської державної компанії "Булгаргаз" Деніцу Златеву.

«Наша країна не отримувала блакитне паливо за цим контрактом з весни, коли Росія припинила поставки, мотивуючи це тим, що Софія відмовилася платити за схемою, яку вимагала Москва (в рублях – ред). Чи звертатиметься наша країна до арбітражу через недопоставлені обсяги російського газу, поки не вирішено», - наголосила Златева.

За її словами, наразі комерційних відносин між компаніями вже немає, і чи вони відновляться не відомо.

«Чи припинилися відносини, ще невідомо, але комерційних відносин між «Булгаргазом» і «Газпромом» за контрактом, що закінчується з 1 січня 2023 року, не буде», - додала Деніца Златева.


Артем Руденко, ZN.ua





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