Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

Нафтогаз під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон. Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Фото: mil.in.ua

«Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями», — написав Чернишов.

Так, за його словами, під час форуму були проведені низка зустрічей з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

Так, наприклад, із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу.