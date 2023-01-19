Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон
Нафтогаз під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон. Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.
«Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями», — написав Чернишов.
Так, за його словами, під час форуму були проведені низка зустрічей з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.
Так, наприклад, із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу.
З західними партнерами — ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією — Нафтогаз домовився про фінансування закупівлі, а з провідними нафтогазовими компаніями — про резервування необхідних обсягів.