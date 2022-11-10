Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара

Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара. Про це пише індійське видання Economic Times з посиланням на місцевих чиновників та представників нафтової галузі.

Росія не змогла домовитися з Індією про торгівлю нафтою в обхід долара
Фото: ukrinform.ua

Що відомо

Якпише Ліга, влітку російські чиновники пропонували індійським НПЗ оплачувати нафту рублями — за таким же механізмом, який Росія намагалась нав'язати європейським країнам. Отримавши відмову від Індії, Москва запропонувала альтернативу: євро або дирхам ОАЕ.

В Індії холодно віднеслись і до такої ідеї. «Якщо треба замінити долар, це повинна бути рупія. Чому ми маємо зміцнювати євро чи дирхам?» — заявив виданню один зі співрозмовників.

Зустрічну пропозицію Індії з переходом на оплату в рупіях відхилила уже сама Росія.

«Оскільки наш експорт в Росію занадто малий у порівнянні з нашим імпортом, у постачальників буде забагато рупій, і вони не впевнені, що з цим робитимуть», — цитує видання іншого співрозмовника.

Як наслідок, індійські нафтопереробники, як і раніше, продовжують купувати нафту за долари.





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – BloombergCША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями – Bloomberg
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Підвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплатиПідвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати
Блок рекламы


Похожие новости
В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларамиВ НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами
WSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в СШАWSJ: Росія знайшла лазівку в санкціях, щоб продавати своє пальне в США
Як Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударівЯк Росія знищує українську енергетику: інфографіка та карта ударів
Експерти спрогнозували курс долара до кінця грудняЕксперти спрогнозували курс долара до кінця грудня
Заробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на ХарківщиніЗаробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на Харківщині
Зростання курсу долара вплинуло на пенсії українців: як змінилися виплатиЗростання курсу долара вплинуло на пенсії українців: як змінилися виплати
Курс долара знижуватиметьсяКурс долара знижуватиметься
Рада посилила покарання на незаконну торгівлю паливомРада посилила покарання на незаконну торгівлю паливом
США запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембаргоСША запровадили санкції проти компаній, які експортували іранську нафту в обхід ембарго
Росіяни спустошують фінські банкомати китайськими кредитними карткамиРосіяни спустошують фінські банкомати китайськими кредитними картками
Последние новости
Подгружаем последние новости