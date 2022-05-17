На Днепропетровщине более 40 тысяч предприятий возобновили работу

С начала полномасштабной войны в Днепропетровской области возобновили деятельность две трети всех предприятий региона – в общей сложности более 40 тысяч малых и средних бизнесов снова работают.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация, информирует Апостроф.

"На Днепропетровщине уже работает 70% малых и средних предприятий. Возобновили работу более 40 тыс. магазинов, парикмахерских, ресторанов, мини-пекарен, закрывшихся в начале войны. Быстрее всего бизнес оживает в Днепре", – подчеркнули в ОВА.

В ведомстве добавляют, что в целом в области зарегистрировано 133,5 тыс. малых и средних предприятий, из которых в настоящее время работают более 90 тыс.

Также регион принял уже более 225 тыс. официально зарегистрированных переселенцев. Больше внутренне перемещенных лиц проживает в Днепре – более 91 тыс. и Кривом Роге – более 39 тыс. человек.

"В регионе проживает чуть более 225 тыс. внутренне перемещенных лиц. Из них 53 тыс. – дети. Только вдумайтесь – это как население небольшого города", – говорит заместитель председателя Совета обороны области Николай Лукашук.

Впрочем, по словам Лукашука, фактическое количество переселенцев в области существенно больше – подавляющее число переселенцев не встали на учет.

"Фактически, по нашей информации, эту цифру можно умножить где-то на три", — сообщил Лукашук.

В свою очередь, переселенцы обеспечены всем необходимым – имеют жилье, еду и товары первой необходимости.

В обладминистрации также напомнили, что дети внутренне перемещенных лиц могут продолжить обучение в любом учебном заведении региона – достаточно подойти к ближайшей школе и написать заявление. Дети присоединятся к обучению дистанционно.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.


Иван Троянов, Апостроф

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