Рада возобновила ответственность за неуплату налогов и налоговые проверки

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, возвращающие возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны, пишет Лига.

Рада возобновила ответственность за неуплату налогов и налоговые проверки
Фото: fbc.ua

«За» законопроект проголосовало 276 народных депутатов.

Что предполагает документ

Законопроект предусматривает восстановление налоговой обязанности и представление отчетности для плательщиков, имеющих возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов.

Бизнес обязан возобновить уплату налогов не позднее двух месяцев после того, как у него появляется такая возможность.

Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года, если начали уплачивать налоги в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.

Налогоплательщики, которые исправят ошибки до 20 июля 2022 года, освобождаются от штрафных санкций.

Возобновляются налоговые проверки.

Также этот законопроект предусматривает регистрацию налоговых накладных за февраль-май 2022 года не позднее 15 июля.

Напомним

15 марта Верховная Рада проголосовала за значительную либерализацию налогового законодательства на период военного положения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплатуВ Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплату
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Налоговые проверки во время войны: к кому придут в первую очередьНалоговые проверки во время войны: к кому придут в первую очередь
Новая почта возобновила доставку из-за рубежаНовая почта возобновила доставку из-за рубежа
В Украине за неуплату налогов арестовали имущество горно-обогатительного комбината, поставлявшего стратегическую продукцию РоSSииВ Украине за неуплату налогов арестовали имущество горно-обогатительного комбината, поставлявшего стратегическую продукцию РоSSии
"Новая почта" возобновила работу в Буче и Ирпене"Новая почта" возобновила работу в Буче и Ирпене
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет спискиВ Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
В Украине подписали Меморандум для предоставления финансовой помощи социально незащищенным лицам, пострадавшим от вооруженного конфликтаВ Украине подписали Меморандум для предоставления финансовой помощи социально незащищенным лицам, пострадавшим от вооруженного конфликта
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Великобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФВеликобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости