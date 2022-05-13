Рада возобновила ответственность за неуплату налогов и налоговые проверки

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, возвращающие возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны, пишет Лига.

Фото: fbc.ua

«За» законопроект № проголосовало 276 народных депутатов.

Что предполагает документ

Законопроект предусматривает восстановление налоговой обязанности и представление отчетности для плательщиков, имеющих возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов.

Бизнес обязан возобновить уплату налогов не позднее двух месяцев после того, как у него появляется такая возможность.

Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года, если начали уплачивать налоги в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.

Налогоплательщики, которые исправят ошибки до 20 июля 2022 года, освобождаются от штрафных санкций.

Возобновляются налоговые проверки.

Также этот законопроект предусматривает регистрацию налоговых накладных за февраль-май 2022 года не позднее 15 июля.

Напомним

15 марта Верховная Рада проголосовала за значительную либерализацию налогового законодательства на период военного положения.