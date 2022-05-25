Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу на фоне отказала европейских импортеров покупать нефть из РоSSии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сервисы отслеживания судов.

Это кардинальные изменения на рынке, поскольку до этого в последний раз нефть из ОАЭ поставлялась в Европу два года назад, а именно в мае 2020 года, в период распространения коронавируса и обрушения рынка нефти.