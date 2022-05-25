Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ
Впервые за два года ОАЭ отправили нефть в Европу.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу на фоне отказала европейских импортеров покупать нефть из РоSSии. Об этом
Это кардинальные изменения на рынке, поскольку до этого в последний раз нефть из ОАЭ поставлялась в Европу два года назад, а именно в мае 2020 года, в период распространения коронавируса и обрушения рынка нефти.
Уточняется, что сейчас нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направляется из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. По данным Bloomberg, на нем находится около 1 млн баррелей эмиратской нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.