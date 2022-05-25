Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ

Впервые за два года ОАЭ отправили нефть в Европу.

Эмбарго на роSSийскую нефть: Европа возобновила поставки из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили поставки нефти в Европу на фоне отказала европейских импортеров покупать нефть из РоSSии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сервисы отслеживания судов.

Это кардинальные изменения на рынке, поскольку до этого в последний раз нефть из ОАЭ поставлялась в Европу два года назад, а именно в мае 2020 года, в период распространения коронавируса и обрушения рынка нефти.

Уточняется, что сейчас нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направляется из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. По данным Bloomberg, на нем находится около 1 млн баррелей эмиратской нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Эмбарго на роSSийскую нефть, блокирование банков и отказ от IT-сектора. Зеленский выступил на форуме в ДавосеЭмбарго на роSSийскую нефть, блокирование банков и отказ от IT-сектора. Зеленский выступил на форуме в Давосе
Министр финансов Украины призвал Японию ввести эмбарго на роSSийские нефть и газМинистр финансов Украины призвал Японию ввести эмбарго на роSSийские нефть и газ
С 22 мая Литва не будет получать газ, нефть и электричество из РоSSииС 22 мая Литва не будет получать газ, нефть и электричество из РоSSии
РоSSия прекращает поставки газа в ФинляндиюРоSSия прекращает поставки газа в Финляндию
Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для УкраиныЕвропарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины
Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годахПольша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годах
FT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефтиFT: РоSSию навсегда выгонят с мирового энергетического рынка, когда Европа откажется от ее газа и нефти
Германия собирается отказаться от нефти из РФ к концу года, даже если ЕС не введет эмбарго - BloombergГермания собирается отказаться от нефти из РФ к концу года, даже если ЕС не введет эмбарго - Bloomberg
Как изменился рынок труда: Европа заинтересована в украинцах, а на западе Украины диктуют условия работникамКак изменился рынок труда: Европа заинтересована в украинцах, а на западе Украины диктуют условия работникам
Рада возобновила ответственность за неуплату налогов и налоговые проверкиРада возобновила ответственность за неуплату налогов и налоговые проверки
Последние новости
Подгружаем последние новости