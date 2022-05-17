В Украине возобновили продажи квартир в новостройках: в каких областях цены на жилье остались на довоенном уровне

Рынок первичного жилья в Украине постепенно восстанавливается после двух месяцев простоя. Все большее количество рабочих возвращаются на строительные площадки, а отделы продаж открывают свои двери покупателям. Где и в каких городах на сегодняшний день украинцы могут купить жилье, рассказал директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский.

Активнее всего строят в западных областях — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой. Несмотря на то, что ракетные обстрелы в этих областях по прежнему продолжаются, тут возобновили работу более 90% строек. В целом, сейчас в этих областях возводится 245 ЖК.

В Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Одессе, Черкассах и Умани также в мае начали активно строить жилые дома. Летом планируется запустить еще более 100 новых объектов, сообщает эксперт.

Сейчас в основном завершают строительства домов, которые практически готовы к сдачи в эксплуатацию. Застройщики хотят, чтобы инвесторы поскорее получили ключи от своих квартир, тем более те, у кого негде жить. Кроме того, многие строительные компании хотят получить госзаказ на строительство жилья после войны, а для этого нужно продемонстрировать свою ликвидность.

По оценкам экспертов, около 40% всех жилых комплексов в Украине открыли отделы продаж. Активнее всего начали продавать квартиры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях, а также Львовской и Одесской областях. Цены на недвижимость стартовали с ценами уровня февраля 2022 года. В дальнейшем стоимость квадратного метра будет пересмотрена, но пока идет война, то ценник квадратного метра повышать не будут.

Что касается покупательной способности украинцев в период войны, то у подавляющего большинства переселенце денег на покупку жилья нет. Те же, у кого эти деньги есть, выжидают завершения активных боевых действий. Чтобы завлечь покупателей, застройщики предлагают им жилье в рассрочку — от 10% первый взнос и остальные выплаты на протяжении 7 лет.