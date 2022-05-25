Перевод средств с карты ПриватБанка за границей

Некоторые украинцы, которые выехали за границу, столкнулись с проблемой при переводе средств с карт ПриватБанка. Все дело в том, что Приват24 у многих запрашивает подтверждение транзакции через СМС-сообщения, которые в роуминге украинцам почему-то не приходят.

У украинцев за границей возникли проблемы с переводом денег с карты ПриватБанка: что нужно знать

На сайте Минфина появилось несколько отзывов людей, столкнувшихся с данной проблемой. Если раньше можно было перечислить деньги через приложение с помощью запрашиваемого ПИН-кода, то теперь – только через звонок и СМС. Решить проблему через онлайн-чат у людей также не получается.

В пресс-службе ПриватБанка ответили, что система автоматически отправляет СМС-сообщения на нужные номера, а то что клиент их не получает, то это проблема мобильного оператора клиента.

Для начала нужно проверить, включена ли доставка сообщений и прием звонков в роуминге на ваш номер. Для этого обратитесь к оператору мобильной связи.

Пользователи приложения Приват24 могут изменить способ подтверждения проведения платежа, обратившись службу поддержки ПриватБанка. Тогда им не нужно будет дожидаться получения СМС-сообщения, чтобы перевести деньги с карты на карту. Достаточно будет ввести пин-код.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк сохранит курс валют на уровне курса НБУ для банковских карт за границей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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