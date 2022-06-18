Київ та ще п\'ять міст залишилися без постачальників газу, жителів переводять до постачальника "останньої надії": як зміниться ціна

Ще 1,3 млн українських домогосподарств опинилися в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію, а тому їх приєднають до послуг держаної газопостачальної компанії «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН). Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

«Для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану всі споживачі, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» та ТОВ «Черкасигаз Збут», будуть отримувати газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»», - йдеться в повідомленні.

ГК «Нафтогаз України» приєднає цих побутових споживачів, що наразі отримують газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), до річного тарифного плану «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Нагадаємо, проблеми в «КиївГазЕнерджи» почалися ще минулого року, коли компанія, всупереч законодавчим вимогам, місяць не оприлюднювала ціну на газ для населення, після чого встановила її в рамках річного тарифу на рівні 8,7 грн/куб. м - до травня 2022 року.

Річний тариф «ЛУБНИГАЗ» до травня 2022 року складав 7.99 грн/куб. м.

Річний тариф «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ» (Мелітополь) складав 7, 89/куб. м.

Річний тариф «Тернопільміськгаз» складав 8,99 грн/куб. м.

Річний тариф «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» складав 7, 89/куб. м.

Річний тариф ТОВ «Черкасигаз Збут» складав 7, 89/куб. м.