Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину

НБУ робить залучення коштів на поточні рахунки невигідним для банків, тому вони намагатимуться переводити клієнтів на короткострокові депозити. Йдеться про вклади, які розміщуються хоча б на тиждень.

Про це банкіри повідомили на круглому столі, проведеному "Фінансовим клубом".

Голова правління Акордбанку Олексій Руднєв зазначив, що Нацбанк прагне надлишку ліквідності в банківській системі. Після запровадження нових норм багато банків не лише пропонуватимуть короткі депозити клієнтам, а й переводитимуть їх повністю або частково на строкові депозити: місячні, піврічні чи тижневі. Це буде зроблено для того, щоб забрати кошти з поточних рахунків та перевести на строкові вклади.

Таку думку висловив заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький. Він пояснив, що банки будуть трансформувати поточні залишки, особливо валютні, в термінові депозити. Фінустанови намагатимуться не обмежувати клієнтів до своїх коштів.

"Швидше за все будуть дуже популярні вклади на короткі терміни, які замінять ощадні рахунки, за якими клієнт мав доступ до своїх коштів 24/7, але при цьому вважав ці кошти заощадженнями. Хоча для НБУ це поточний рахунок, і він також підпадає під усе регуляції з новими нормами обов'язкового резервування", - поділився банкір.

Як варіант, банки можуть обнулити ставки за скарбничками та сейфами, щоб змусити клієнтів переходити на депозити.

"Думаю, що до середини весни за цими рахунками буде або 0%, або дуже близька ставка. Ми постараємося переорієнтувати клієнтів на депозити. А напрям розміщення коштів на рахунку до питання занепадає", - зазначив голова департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв.

Максимально близьким до поточного рахунку із цілодобовим доступом до коштів буде 7-денний терміновий депозит. Муравицький вважає, що такі вклади стануть дуже популярними. Вже знижено ставки за вкладами, щоб люди не втрачали дохід та могли заробити. При цьому вони збережуть доступ до своїх рахунків.

У Таскомбанк спочатку ввели 7-денні депозити в гривні, а зараз з'явилися валютні вклади в онлайні та офлайні. ПУМБ робить ставку на 14-денні депозити.

"Окрім поступового підвищення ставок відбуватиметься перехід на короткі терміни депозитів з автоматичними лонгаціями кожні 7, 12, 14 днів. Ми такі вклади почали вводити. І інші гравці також будуть певні дії в цьому напрямку робити", - наголосив Артур Муравицький.

Раніше стало відомо, що Ощадбанк підвищить клієнтам відсотки за депозитами за однієї умови.