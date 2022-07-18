Польський уряд дозволив не переводити податки в країну тим, хто віддалено працює на Україну

Українським біженцям-підприємцям залишили можливість сплачувати податки на користь своєї держави, інформує ZN.ua.

Українці, які працюють віддалено на території Польщі, можуть не сплачувати податки в цій країні, йдеться в офіційному листі-відповіді Міністерства фінансів Польщі на спільний запит Офісу ефективного регулювання BRDO та IT-асоціація України.

В Мінфіні Польщі зазначили, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування, якщо мова не йде про доходи з джерел у Польщі.

“Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в Україні протягом війни”, – йдеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.

У травні BRDO та IT-асоціація України звернулись до Уряду Польщі та Міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резиденство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах.

Основним аргументом було те, що війна Росії проти України спричинила трудову міграцію, і також може призвести до «вимивання» українських платників податків, які на час війни вимушені були тікати в інші країни. Водночас для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишилися в державі.


Ірина Знась, ZN.ua





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